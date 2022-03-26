تركيا تحيد "جسما يشبه اللغم" عند مدخل البوسفور

العالم - تركيا

جاءت رؤية لغم بحري محتمل السبت، بعد تحذيرات من أن الألغام المزروعة عند مداخل الموانئ الأوكرانية يمكن أن تتفكك في الطقس السيئ وتعبر البحر الأسود.

عرضت محطة "إن تي في" صورًا لجسم يتمايل في الأمواج قبالة منطقة ساريير بإسطنبول، على الساحل الأوروبي لمضيق البوسفور. كانت سفينة تابعة لخفر السواحل تتمركز في مكان قريب.

وقال بيان لوزارة الدفاع إنه تم إرسال غواصين للتعامل مع الجسم، فقد لاحظه صيادون.

في 18 مارس، نصحت تركيا السفن بالحفاظ على "الحذر الشديد" والإبلاغ عن أي ألغام محتملة انجرفت من الموانئ الأوكرانية.

في العام الماضي مرت حوالي 38500 سفينة عبر مضيق البوسفور الذي يربط البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط. بعد فترة وجيزة من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أغلقت أنقرة المضيق أمام السفن العسكرية.