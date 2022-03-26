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شاهد.. نصف سكان أوكرانيا علی شرف المجاعة

السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

ما يقرب من نصف سكان اوكرانيا يعانون من مشكلات في تأمين غذائهم، هذا ما اعلنه المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي توماس فيري في مؤتمر صحفي بمكتب الامم المتحدة في جنيف، تناول اهم تطورات الحرب في اوكرانيا على الصعيد الانساني.

العالم - الأزمة الأوكرانية

فيري اكد ان خُمس البالغين يقللون من وجباتهم للاحتفاظ بالطعام لاطول فترة ممكنة او يأكل البالغون أقل لإطعام اطفالهم؛ مشيرا الى ان الوضع في مدينة ماريوبول المحاصرة سيء جدا حيث شارف مخزون المياه والغذاء على الانتهاء.

ومع اشتداد الوضع سوءا في المدينة، اعلنت نائبة رئيس الوزراء الاوكراني انه ستفتح ممرات انسانية من ماريوبول ومليتوبول الى زاباروجيا. فيما اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان فرنسا وتركيا واليونان ستنفذ عمية انسانية خلال الايام القليلة المقبلة لاجلاء كل من يرغب في مغادرة مدينة ماريوبول، مشيراً الى انه سيجري محادثة جديدة مع الرئيس فلاديمير بوتين لوضع التفاصيل بشكل صحيح وتأمين الترتيبات.

خروج سكان ماريوبول المحاصرين، سيزيد بالتاكيد من اعداد اللاجئين الاوكرانيين، حيث تؤكد ارقام الامم المتحدة ان قرابة العشرة ملايين اوكراني نزحوا عن منازلهم بينما نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص غادروا البلاد، وقد توجه معظم هؤلاء نحو الاراضي البولندية هربا من الحرب التي اسفرت عن خسائر كبيرة للجانبين الاوكراني والروسي.

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