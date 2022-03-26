وزير الدفاع الروسي يظهر في فيديو بعد تقارير غربية حول اختفائه

العام - روسيا

وكانت شبكة “سي أن أن” الأميركية نشرت، الجمعة، تقريرا تحدث عن تصاعد التكهنات بشأن مكان وجود شيوغو، خاصة بعد أن كان ظهوره في أيام الحرب منذ اندلاعها قليل، رغم دوره الجوهري فيها.

ونقلت عن تقارير أن وزير الدفاع الروسي يعاني من حالة صحية سيئة.

ومما زاد التكهنات في هذا السياق، رفض الكرملين التعليق على هذه الأنباء، والاكتفاء بالقول إن الوقت الراهن غير مناسب للنشاط الإعلامي للوزير.

لكن شويغو بدا في صحة جيدة في الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية.

وأكد شويغو في تصريح له اليوم، أن الأولوية الآن هي الحفاظ على الاستعداد القتالي للقوات النووية الاستراتيجية.

وشدد شويغو على أنه على الرغم من العقوبات ضد روسيا، فإن مستوى إبرام العقود الحكومية يبلغ 85٪ وسيكتمل هذا العمل بالكامل في أبريل.

وقال وزير الدفاع الروسي إنه يتم إعطاء “الأولوية للأسلحة طويلة المدى وعالية الدقة والمعدات الجوية”، وأضاف أن الحفاظ على الاستعداد القتالي للقوات النووية الاستراتيجية يمثل أولوية أيضا.

وأكد شويغو أهمية المحافظة على الوتيرة المحددة لتسليم أسلحة متطورة إلى القوات هذا العام، رغم تنفيذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن، وزارة الدفاع تفي بكامل التزاماتها الاجتماعية تجاه العسكريين.