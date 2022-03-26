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شاهد: مسيرات عظيمة تحيي يوم الصمود الوطني في اليمن

السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

أحيت الجموع اليمنية يوم الصمود الوطني في حشد غفير ملأ شوارع العاصمة صنعاء.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان اليمنيين أحيوا الذكری الثامنة للعدوان علی اليمن الذي سُمي بيوم الصمود منذ الذكری الثالثة للعدوان لقلب صنعاء لموازين المعركة وكونها أصبحت في موقف المنتصر والمبادر ونظراً لحالة الصمود التي يعيشها الشعب اليمني.

وبدأت فعاليات عدة لاحياء ذكری العدوان السعودي علی اليمن منها ما ترصد حجم الدمار والانتهاكات والجرائم التي مورست علی الشعب اليمني خلال هذه المدة ومنها ما تؤكد علی أهمية الانتصار والتفوق العسكري لقوات الجيش واللجان الشعبية.

وتعيش المدن اليمنية منذ الصباح علی وقع هذه الفعاليات الجماهيرية الحاشدة، فقد شهدت محافظة صعدة تظاهرتين رافقتها مسيرات مشابهة في اب، وتعز، والبيضاء ومأرب وعمران وحجة.

وشهدت صنعاء مسيرتين رجالية ونسائية مع مسيرات مماثلة في كل من محافظات الحديدة وتعز وبعض المحافظات التي أجلت مسيراتها حتی الان.

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شاهد: مسيرات عظيمة تحيي يوم الصمود الوطني في اليمن

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