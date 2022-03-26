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الاعلام السعودي يقول انه تمت السيطرة على حرائق منشأة جدة النفطية

السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

قالت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، بأن "فرق الإطفاء نجحت في إخماد حرائق في بعض خزانات منشأة نفطية تابعة لأرامكو في جدة"، على حد تعبيرها.

العالم-السعودية

ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو ادعت خلاله إلى "تلاشي السحابة الدخانية من المنشأة النفطية في جدة"، ونشرت مقطعا آخر لعمليات السيطرة على الحريق في المنشأة النفطية.

في حين ادعت قناة "العربية" أنه "تمت السيطرة على حريق الخزان الأول وجرى العمل لإخماد حريق الخزان الثاني بجدة"، لافتة إلى "اختفاء النيران التي تصاعدت من خزانات محطة أرامكو بجدة بعد الحريق".

جدة

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الجمعة، تنفيذ عملية "كسر الحصار الثالثة" التي استهدفت العمق السعودي بأعداد كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وذلك ردا على استمرارِ العدوان الأمريكي السعودي والحصارِ الظالمِ على شعبِنا وتدشينا للعام الثامن من الصمود.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان تلاه الناطق الرسمي العميد يحيى سريع أن العملية شملت استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة.

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