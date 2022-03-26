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سوريا.. أهالي قرى دير الزور يتظاهرون ضد جرائم "قسد"

سوريا.. أهالي قرى دير الزور يتظاهرون ضد جرائم
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

نظم أهالي قرية سويدان وبلدة درنج بريف دير الزور الشرقي مظاهرة احتجاجية طالبوا خلالها بخروج جماعة "قسد" من مناطقهم رفضاً لجرائمهم.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن “العشرات من أهالي قرية سويدان بريف دير الزور الشرقي تظاهروا اليوم وسط القرية وقطعوا الطرق المؤدية إليها تنديداً بجماعة "قسد" وممارساتها الإرهابية ضدهم والتي أدت إلى انعدام الأمان وتردي الأوضاع المعيشية في المناطق التي تسيطر عليها”.

وبينت المصادر أن الأهالي قاموا بإحراق سيارة عسكرية تتبع للجماعة في القرية ورددوا هتافات تطالب بطردها من مناطقهم.

ولفتت المصادر إلى أن “أهالي بلدة درنج المجاورة خرجوا أيضاً بمظاهرة احتجاجية ضد ممارسات "قسد" العميلة للقوات الأمريكية” مضيفة إن مسلحي الجماعة أحرقوا عدة منازل لأهالي البلدة.

وتظاهر أهالي قرية الجرذي بالريف الشرقي الأربعاء الماضي تنديداً بجماعة "قسد" وتسببها بمصادرة الحياة العامة في القرية والتحكم بأرزاق الناس واستمرارها بخطف الشباب وإجبارهم على القتال في صفوفها.

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