احصاءات.. كل 10 دقائق يموت طفل يمني

العالم - خاص بالعالم

وقال عبدالله شعبان في تصريح لقناة العالم ان 450 ألف مريض بحاجة ماسة الی السفر من أجل علاج أمراضهم، لكن مطار صنعاء وباقي المنافذ مغلقة أمامهم.

وانتقد عبدالله شعبان استخدام سلاح الحصار في مجال المواد الغذائية للضغط علی الشعب اليمني، مؤكداً ان هذا النوع من الحصار أثر تأثيراً سلبياً كبيراً علی مستشفيات اليمن ما أدی الی تفاقم حالات المرضی وازدياد الوفيات اليومية بهذا السبب.

وحذر من تصاعد وتيرة موت الاطفال في اليمن، مؤكداً ان كل عشر دقائق، يموت طفلاً في اليمن.

وأوضح شعبان ان مراكز الغسيل الكلوي لم تعد تعمل بسبب فقدان المشتقات النفطية وهذا ما تسبب في وقف مراكز زرع الكلی أيضاً.

وأكد ان مرضی السكر والسرطان يعانون الأمرين وقد ذهب الاطفال المرضی بالسرطان الی المطار مستقبلين موفد الامم المتحدة الی اليمن وشاهدهم بنفسه، لكن مع الاسف، لم يعد يرف للمجتمع الدولي جفن، امام ما يمر به المجتمع اليمني.

وقال شعبان ان الشعب اليمني بات يعيش ابادة ممنهجة ومعروف لدی الصغير والكبير، فقد كنا نظن ان الحصار، هو نتيجة تصرفات عسكرية وفردية؛ لكن الان بتنا متأكدين تمام التأكد بأن هناك من يريد تدمير المجتمع اليمني وايجاد شرخ واسع في المجتمع اليمني.