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اليمن.. بيان مسيرة اليوم الوطني للصمود

اليمن.. بيان مسيرة اليوم الوطني للصمود
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

اصدرت مسيرة اليوم الوطني للصمود في اليمن اليوم السبت بيانا بهذه المناسبة.

العالم-اليمن

وجاء في البيان: نبارك لأبطالنا في القوات المسلحة ضرباتهم البطولية على عمق دولة العدوان السعودية.

وتابع: نشد على أيدي القوات المسلحة في كسر صلف العدوان وحصاره المشدد على المنشآت والمشتقات النفطية.

وأكد البيان: خيار المواجهة والصمود كان هو الخيار الصائب الذي يجب أن نستمر عليه.

وأوضح: وشعبنا قادم في العام الثامن بكل ثبات وقوة وعنفوان لا يخطر على بال العدوان بإذن الله.

وشدد على جهوزية تنفيذ توجيهات قائد الثورة في تعزيز الجبهات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإعلامية وكل جبهات المواجهة.

واضاف البيان: نشد على أيدي المواطنين الأحرار في المحافظات والمناطق المحتلة في التحرك لطرد الاحتلال ودحر مرتزقته.

وبارك عمليات الأبطال المسددة التي دشنت العام الثامن ضمن عمليات كسر الحصار على اليمن، وأيد كل خطوات القيادة في ضرب منشآت العدو النفطية والحيوية حتى ردعه عن عدوانه ورفع حصاره.

ودعى البيان المعتدين إلى وقف عدوانهم ورفع حصارهم وأخذ العبرة مما حصل معهم خلال السنوات الماضية. فيما أكد موقفه المبدئي تجاه قضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية

وختم: نحن على العهد والوعد إلى جانب إخواننا في المقاومة الفلسطينية وفي محور الجهاد والمقاومة.

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