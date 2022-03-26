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وزير الخارجية الايراني: تنمية العلاقات مع دول الجوار والتركيز على البلدان الاسيوية يشكلان اولوية في السياسة الخارجية للحكومة

السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

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