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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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وزير الخارجية الايراني: نحن بصدد التوصل الى اتفاق جيد وقوي ودائمي وهدفنا من الحضور فيينا الغاء اكبر قدر من الحظر على ايران
وزير الخارجية الايراني: الصين وروسيا تقفان الى جانب التوصل الى اتفاق في فيينا
وزير الخارجية الايراني: يمكن التوصل الى اتفاق على القضايا العالقة اذا توفرت لدى الاميركيين نظرة واقعية
وزير الخارجية الايراني: في المراحل النهائية للمفاوضات اميركا تشكل حائلا اساسيا عبر ما تطرحه من مطالب اضافية
وزير الخارجية الايراني: لقد اقتربنا من تحقيق الاتفاق في فيينا لكن هناك عددا من القضايا القليلة والمهمة لازالت عالقة
وزير الخارجية الايراني: الامريكان كانوا يطالبون بمحادثات مباشرة معنا لكننا ابلغناهم بضرورة اثبات حسن نواياهم من خلال الغاء الحظر على ايران
وزير الخارجية الايراني: الاتفاق في فيينا لن يتجاوز الاتفاق النووي الذي حصل عام 2015 وقد استطعنا ان نحقق تقدما كبيرا في مجال الغاء الحظر
وزير الخارجية الايراني: تنمية العلاقات مع دول الجوار والتركيز على البلدان الاسيوية يشكلان اولوية في السياسة الخارجية للحكومة
وزير الخارجية الايراني: مواصلة الحوار في فيينا لالغاء الحظر مدرجة على جدول اعمال السياسة الخارجية للحكومة
وزير الخارجية الايراني: لقد حققنا انجازات كبيرة في مجال افشال اجراءات الحظر على ايران
وزير الخارجية الايراني: لقد اقتربنا من تحقيق الاتفاق في فيينا لكن هناك عددا من القضايا القليلة والمهمة لازالت عالقة
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش
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