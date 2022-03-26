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وزير الخارجية الايراني: نحن بصدد التوصل الى اتفاق جيد وقوي ودائمي وهدفنا من الحضور فيينا الغاء اكبر قدر من الحظر على ايران

السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

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