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مسيرات بمحافظة مأرب في اليوم الوطني للصمود

مسيرات بمحافظة مأرب في اليوم الوطني للصمود
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

نظم أبناء محافظة مأرب في ساحة المحافظة بمديرية بدبدة، اليوم السبت، مسيرة شعبية وفعالية خطابية في الذكرى السابعة للصمود في وجه العدوان.

العالم-اليمن

وخلال الفعالية الثورية، قال محافظ المحافظة اللواء طعيمان إن أبناء مأرب لهم شرف التضحية والنضال في وجه العدوان ومرتزقته وإنه مهما استمر العدوان في ارتكاب الجرائم والمجازر اليومية بحق أبناء المحافظة خاصة وأبناء اليمن عامة فلن يحيد أبناء مأرب عن مواصلة مسيرتهم الجهادية.

وأكد أن أبناء مأرب سيظلون صامدون ومستعدون للمواجهة حتى تحرير آخر شبر من أرض الوطن.

وفي البيان الختامي أكد أبناء محافظة مأرب مضيهم قدماً في مواصلة مسيرة الجهاد والصمود ومواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال.

وأشاد أبناء مأرب بالإنجازات العظيمة التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وما حققته القوة الصاروخية وطيران الجو المسير من ضربات قوية وموجعة في عمق العدو السعودي الإماراتي الأمريكي مستبشرين بإن العام الثامن سيكون عام الانجازات العظيمة والانتصارات الكبيرة وسيكون أشد وأقسى على العدو المعتدي على شعبنا ووطننا،

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