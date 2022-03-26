مأرب.. وقفة بمديرية ماهلية باليوم الوطني للصمود

العالم-اليمن

وأكد المشاركون في الوقفة، مواصلة الصمود في مواجهة العدوان، مشيرين إلى الجرائم الوحشية التي ارتكبها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بحق الشعب اليمني وتصعيده ومنع دخول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة في محاولة لإخضاع الشعب اليمني.

وأكد بيان صادر عن الوقفة أن استمرار العدوان لن يزيد الشعب اليمني إلا صمودا وثباتا، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعبئة والتحشيد لردع العدو وكسر الحصار والتفاعل مع حملة إعصار اليمن.

وبارك بيان الوقفة ضربات القوة الصاروخية والطيران المسير في عمق العدو السعودي، مطالبا بالمزيد من الضربات حتى يتوقف العدوان ويفتك الحصار المفروض على الشعب اليمني.