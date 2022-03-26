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وزارة التربية اليمنية تُحيي اليوم الوطني للصمود

وزارة التربية اليمنية تُحيي اليوم الوطني للصمود
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

أحيت وزارة التربية والتعليم اليمنية، اليوم السبت، اليوم الوطني للصمود بعنوان "التعليم في اليمن .. سبعة أعوام من الصمود في وجه العدوان".

العالم-اليمن

وفي الفعالية، استعرض وكيل الوزارة لقطاع المشاريع والتجهيزات صادق الرشا، إحصائية تفصيلية للمدارس والمنشآت التعليمية المدمرة والمتضررة في مختلف المحافظات وانعكاسات ذلك على القوى العاملة والطلاب الدارسين فيها والتي تضمنها الكتاب الذي أصدرته الوزارة بعنوان "التعليم في اليمن سبعة أعوام من الصمود في وجه العدوان".

وقال صادق الرشا: "بلغ إجمالي المدارس والمنشآت التعليمية المدمرة والمتضررة جراء العدوان ثلاثة آلاف و٧٦٨ مدرسة ومنشأة تعليمية، بلغ عدد طلابها مليوناً و٩٢٦ ألفاً و٢٣٩ طالباً وطالبة منها ٤٣٥ مدمرة كلياً، فضلا عن استشهاد المئات من الطلاب والكاد التربوي وتضرر أكثر من ١٩٦ ألفاً و١٩٧ معلماً ومعلمة جراء انقطاع رواتبهم".

بدوره، أكد وكيل قطاع التعليم عبدالله النعمي، انتصار الجبهة التربوية للعام السابع على التوالي والذي يأتي امتداداً للانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة والكرامة والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير.

وثمن ثبات وصمود التربويين واستمرارهم في أداء مهامهم، متجاوزين الظروف الاستثنائية الصعبة التي أفرزها استمرار العدوان والحصار.

وأشار الوكيل النعمي إلى التحديات التي تواجهها العملية التعليمية بكل مكوناتها والتي حرص العدوان على استهدافها منذ 2015م، بصورة مباشرة وممنهجة للمنشآت التعليمية والكادر التربوي والطلاب، ما أسفر عن استشهاد المئات منهم.

وتطرق إلى جهود الوزارة لمواجهة الصعوبات والتحديات لضمان استمرار العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها وتطوير العملية الاختبارية والسعي الدؤوب لإيجاد بدائل في ظل انقطاع رواتب المعلمين ومحاولات طباعة ما أمكن من الكتاب المدرسي.

تخللت الفعالية قصيدة وأوبريت لفرقة ٢١ سبتمبر بعنوان "صمود النصر".

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وزارة التربية اليمنية تُحيي اليوم الوطني للصمود