شاهد.. استهداف مستودعات اسلحة أوكرانية بصواريخ مجنحة

العالم - الأزمة الأوكرانية

وزارة الدفاع الروسية اعلنت تدمير عدد من مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود تابعة للجيش الأوكراني وسط وجنوب البلاد بصواريخ مجنحة عالية الدقة.

المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف اكد تدمير مستودع للذخيرة والاسلحة وسط أوكرانيا بصواريخ مجنحة من طراز كاليبر واستهداف اخر لتخزين الوقود جنوب البلاد بصاروخ مجنح من طراز 'أونيكس' وكشف المتحدث العسكري عن ضرب مئة وسبعة عشر هدفا عسكريا أوكرانيا ، واسقاط ثلاث طائرات حربية أوكرانية.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أكد أن الأولوية بلاده هي الحفاظ على الاستعداد القتالي للقوات النووية الاستراتيجية. وخلال ترؤسه اجتماع عمل لقيادة الوزارة شدد شويغو على أنه على الرغم من العقوبات ضد روسيا، فإن مستوى إبرام العقود الحكومية بلغ خمسة وثمانين في المئة وقال الوزير الروسي إنه يتم إعطاء الأولوية للأسلحة طويلة المدى وعالية الدقة والمعدات الجوية.

وفي المقابل قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكى ان روسيا تمارس ما وصفه بوحشيتها ضد بلاده وخلال كلمته في منتدى الدوحة اتهم موسكو بعدم الالتزام بالضمانات الأمنية التي تعهدت بها وهي تتفاخر بأنها قادرة على تدمير بلاده بأسلحة دمار شامل، مشيراً إلى أن روسيا لم تعاقب بعدما استولت على جزيرة القرم، ودعا الى ضخ مصادر الطاقة المختلفة للحد من الهيمنة الروسية.