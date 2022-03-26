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هذا ما بحثه بوريل مع امير قطر..

هذا ما بحثه بوريل مع امير قطر..
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل أنه بحث مع كبار المسؤولين في دولة قطر آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا والشراكة بين الطرفين في مجال الطاقة.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وذكر بوريل الذي وصل قطر اليوم السبت للمشاركة في "منتدى الدوحة"، على حسابه في "تويتر" أنه ناقش مع أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني تقييمات الطرفين لـ"العدوان الروسي على أوكرانيا" وما يجلبه من "عواقب وخيمة للاستقرار والازدهار الدوليين".

وتابع: "ستواصل قطر والاتحاد الأوروبي تعزيز تعاونهما بخصوص القضايا العالمية بالإضافة إلى شراكتنا في مجال الطاقة".

كما أجرى المفوض الأوروبي في الدوحة محادثات مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، حيث ناقشا، على حد قول بوريل، "التداعيات الإنسانية المدمرة للغزو الروسي لأوكرانيا وتأثيره على النظام المبني على القواعد والاقتصاد العالمي".

ولفت عميد الدبلوماسية الأوروبية إلى أنه ووزير خارجية قطر تبادلا أيضا الآراء إزاء قضايا إقليمية منها اتفاق إيران النووي كـ"عنصر مهم للاستقرار والأمن الأوسع".

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن اعتماده على صادرات الطاقة من روسيا، في ظل تطورات الأحداث حول أوكرانيا، ويبحث عن مصدرين محتملين آخرين للغاز الطبيعي، وفي مقدمتهم قطر.

وكانت ألمانيا قد أبرمت مطلع الأسبوع الجاري شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجال الطاقة مع قطر.

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