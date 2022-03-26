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شاهد: مسيرات صعدة تبارك عملية كسر الحصار الثالثة

السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

خرجت في مدينة صعدة مسيرة جماهيرية حاشدة احياء ليوم الصمود الوطني في الذكرى السابعة للعدوان على اليمن.

العالم - مراسلون

رغم حصار العدوان للمشتقات النفطية وغاراته المستمرة على مركز المحافظة خرج ابناء صعدة في مسيرة جماهيرية حاشدة، احياء ليوم الصمود الوطني في ذكراه السابعة، مؤكدين صمودهم في وجه العدوان الامريكي السعودي الاماراتي وتصديهم المستمر لكل المؤامرات التي تستهدف اليمن وأمن شعبه الصامد.

وقال نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضي لقناة العالم:"خرجنا في هذا اليوم العظيم لنؤكد صمودنا واستمرارنا في الثبات في وجه هذا العدوان الغاشم الذي استهدف كل شئ في هذا البلد وخروج الشعب اليمني اليوم بهذا الزخم الكبير يدل علی عنفوان كبير لهذا الشعب وانه لايمكن ان تكسر هذه الارادة مهما طال أمد الحرب والعدوان وهذه رسالة لقوی العدوان ان توقف حربها وأن ترفع حصارها وان تنسحب من الارض اليمنية لمايروه في هذا الشعب من قوة ومن عزيمة ومن ارادة ومن صمود في وجه هذا العدوان الغاشم".

بيان مسيرة الصمود بارك لابطال الجيش واللجان الشعبية عملية كسر الحصار الثالثة، التي استهدفت منشآت العدو الحيوية في عمق اراضيه في سياق الرد المشروع على جرائمه الوحشية وحصاره الخانق للشعب اليمني، مؤكداً بان تلك العملية ماهي الا تدشيناً للعام الثامن والقادم امر وأنكى.

وقال مدير عام مكتب الثقافة يحيی حفظ الله لقناة العالم:"خرج ابناء محافظة صعدة اليوم اسوة ببقية المحافظات الذين خرجوا ليؤكدوا صمودهم الاسطوري بوجه العدوان ليدشنوا العام الثامن وأيضاً خرجوا استجابة لدعوة السيد القائد ومباركة للعمليات التي اطلقها الجيش واللجان الشعبية في الاونة الاخيرة".

ابناء محافظة صعدة اكدوا تسليمهم المطلق لقائد الثورة وتفويضهم الكامل له في اتخاذ اي خطوات عسكرية لردع العدوان الآثم والظالم.

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