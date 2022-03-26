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وزارة الدفاع الروسية: تدمير 91 موقعا عسكريا وإسقاط مروحية "مي-24" للقوات الاوكرانية في الـ24 ساعة الأخيرة

السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

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