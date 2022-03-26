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وزير خارجية كيان الاحتلال يائير لابيد: "قمة تاريخية" يوم غد في النقب بحضور وزراء خارجية أمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب

السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

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