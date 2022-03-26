بوريل يتوقع اتفاقا نوويا مع إيران "خلال أيام"

العالم - اوروبا

وقال بوريل للصحافيين على هامش مؤتمر "منتدى الدوحة" المنعقد في قطر: "نحن قريبون جدا (من التوصل إلى اتفاق) لكن هناك بعض المسائل العالقة"، مضيفا "لا استطيع القول متى وكيف، لكنّها مسألة أيام".

وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق العام 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات منذ نحو عام في فيينا، تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا منه في 2018.

ويتولى الاتحاد الأوروبي دور المنسّق في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق عبر عودة واشنطن إليه ورفع العقوبات التي عاودت فرضها على إيران بعد انسحابها، وامتثال الأخيرة مجددا لكامل بنوده بعد تراجعها عن الكثير منها ردا على الخطوة الأمريكية.

ومن المقرر أن يصل دبلوماسي الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الذي يتولى تنسيق مباحثات إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى إلى طهران اليوم للعمل على "ردم الفجوات" المتبقية في المفاوضات المعلّقة منذ أسبوعين، بحسب تصريحات سابقة لمورا.

من جهته قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اننا قريبون من نقطة الاتفاق ، ولكن ما زالت هناك قضايا قليلة ومهمة ومن المقرر أن يصل السيد مورا إلى طهران في غضون ساعة أخرى وسيتم بحث آخر التبادلات.

وفي تصريح متلفز له اليوم السبت، لفت وزير الخارجية الى المباحثات المرتقبة بين المسؤولين الايرانيين مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا" الذي سيصل طهران خلال الساعات القادمة، لاستعراض اخر المستجدات فيما يخص التبادل الحاصل بين الجانبين.

واكد، ان الاتفاق (المنشود خلال مفاوضات فيينا) سوف لن يتجاوز الاتفاق النووي (الموقع في 2015)؛ مضيفا : لقد حققنا تقدما كبيرا في سياق رفع الحظر.

كما فنّد، من جديد ،المزاعم التي يروّج له بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماع التابعة للغرب، من ان "روسيا ارتهنت الاتفاق على خلفية التطورات الجارية في اوكرانيا"؛ مصرحا : انني اتصلت على وجه العجالة بالسيد لافروف (وزير الخارجية الروسي) كما قمت بزيارة هذا البلد.