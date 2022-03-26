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الشيخ قاسم: العدو الإسرائيلي يشتغل على تحطيم مصالح الأمَّة وعقليتها وضميرها

الشيخ قاسم: العدو الإسرائيلي يشتغل على تحطيم مصالح الأمَّة وعقليتها وضميرها
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

أصدر عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم اليوم السبت بياناً يخص عملية التطبيع الجارية.

العالم-البحرين

وقال قاسم في البيان، إنَّ "التطبيعَ مع العدوّ الاسرائيليّ يشتغل على تحطيم مصالح الأمَّة، وعزّتها، ووحدتها، ولكنَّ أهمّ ما هو مستهدف له اليوم هو العقليَّة الإسلاميَّة للأمَّة، وضميرها ووجدانها".
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
واضحٌ أنَّ التطبيعَ مع العدوّ الاسرائيليّ يشتغل على تحطيم مصالح الأمَّة، وعزّتها، ووحدتها، ولكنَّ أهمّ ما هو مستهدف له اليوم هو العقليَّة الإسلاميَّة للأمَّة، وضميرها ووجدانها، وسلوكها العمليّ الإسلاميّ، وأخلاقيَّتها؛ اجتثاثًا لجذور الإسلام فيها، وانتمائها له، لتكون من سنخ الصهيونيَّة، واليهود المتقوِّلين على دين الله، البعيدين كل البُعد عن نقاء الشّريعة الموسويّة، وما أَلزم به نبيُّها بعده النبيّ عيسى "عليهما السلام" من الاستجابة لخاتم الرُّسل "صلَّى الله عليه وآله".
وأمَّة الإسلام بين أن تسكت على المؤامرة فتُخسِرها دنياها وآخرتها، وإمّا أن تصبر على مقارعتها ومقاومتها بكلِّ ما تملك حتى إفشالها.
عيسى أحمد قاسم
٢٦ مارس ٢٠٢٢م

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