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عبدالسلام: على النظام السعودي إثبات جديته نحو السلام

عبدالسلام: على النظام السعودي إثبات جديته نحو السلام
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام، النظام السعودي إلى اثبات جديته نحو السلام بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة السلام اليمنية.

العالم-اليمن
وقال عبدالسلام في تغريدة لع على تويتر:” على النظام السعودي اثبات جديته نحو السلام بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة السلام اليمنية التي أعلنها الرئيس المشاط وذلك بالاستجابة لوقف اطلاق النار وفك الحصار وإخراج القوات الأجنبية من بلادنا.. مضيفا “عندها يحل السلام ويحين الحديث عن الحلول السياسية في أجواء هادئة بعيدا عن أي ضغط عسكري أو إنساني”.

وكان الرئيس مهدي المشاط أعلن اليوم تقديم مبادرة من جانب واحد تتضمن عدة بنود أهمها إيقاف استهداف العمق السعودي وكافة العمليات العسكرية في الداخل لمدة ثلاثة أيام.

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