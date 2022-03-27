رئيس وزراء الإحتلال يعرب عن حزنه ازاء هجمات اليمن على السعودية

العالم - الاحتلال

وغرّد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مساء السبت معربا عن تعازيه للسعودية حيال هجوم أنصار الله الاخير.

وورد في حساب نفتالي بينيت الشخصي على تويتر تكرارا لمزاعم لا أساس لها من الصحة: ​​"إسرائيل تعرب عن أسفها ازاء الهجوم المروع للحوثيين المدعومين من إيران على السعودية".

وأضاف: "هذا الهجوم دليل آخر على أن التشدد في إيران لا يعرف حدودا ويعزز المخاوف بشأن شطب اسم الحرس الثوري الإسلامي من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية"، على حد وصفه.

ويشار الى ان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أفاد، مساء الجمعة ، عن بدء عملية ثالثة لـ "كسر الحصار" ضد السعودية والتي استهدفت مصفاة أرامكو النفطية في جدة وعدة مناطق في المملكة.