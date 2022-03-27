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منظومة "مجيد"؛ ورقة ايران الرابحة في آخر طبقة للدفاع الجوي

منظومة
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

شهدت الصناعات الدفاعية في الجمهورية الاسلامية الايرانية تطورا باهرا خلال السنوات الاخيرة واستطاعت حتى تسجيل أرقام قياسية عالمية وتحولت اليوم الى احد مظاهر ثقافة الثقة بالنفس لدى الشعب الايراني.

العالم - ايران

وقد بلغ حجم الصناعات الدفاعية في ايران والتي هي صناعة محلية يديرها العلماء والخبراء الايرانيون اليوم حدا بحيث تستطيع فيه ايران تلبية حاجاتها العسكرية في مجال العتاد والاسناد بالاعتماد على الصناعة الداخلية، والان نحن بصدد التعريف بأحد هذه الانجازات.

منظومة الدفاع الجوي "مجيد" المعروفة ايضا بالاسم التجاري AD-۰۸ تعد من احدث المنظومات المصنعة من قبل الصناعات الدفاعية الايرانية وتعتبر في الواقع منظومة "ارض-جو" بمدى وارتفاع قصير.

هذه المنظومة التي اطلق عليها اسم "مجيد" استلهاما من اسم الشهيد مجيد قربان خاني احد الشهداء المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع)، قادرة على اداء مهامها في جميع الظروف الجوية وبامكانها ان تواجه بالتزامن معا 4 اهداف سواء انواع الطائرات المسيرة او صواريخ كروز او مروحيات او سائر الاهداف ذات المناورة الواطئة واطلاق النيران نحوها.

تتالف المنظومة "مجيد" من 4 اجزاء رئيسية وهي "النظام الالكتروبصري لكشف واعتراض الاهداف" و"قيادة السيطرة على النيران" و"منصة ذات 4 حاويات صواريخ" و"صواريخ دفاع جوي AD-08 ".

الجزء الرئيس لهذه المنظومة اي نظام كشف واعتراض الاهداف، هو نظام الكتروبصري يتولى مهمة كشف الهدف وتوجيه النظام. مدى النظام هو 15 كم وقادر على الكشف عن الهدف في 360 درجة بالاتجاه و 0 الى 12 درجة في الارتفاع.

الصواريخ التي تستخدم في منظمة "مجيد" هي صواريخ جديدة تم تطويرها من قبل الصناعات الدفاعية للبلاد. هذه الصواريخ المسماة AD-08 ، قادرة على تدمير الاهداف في مدى 8 كم واتفاع 6 كم كاعلى حد.

طريقة توجيه هذه الصواريخ هي بالصورة السلبية (دون انتشار الموجات) ومن النوع المصور الحراري الكاشف عن الحظيرة ويضم كذلك صمام انصهار مجاور من شانه ان يزيد قابلية الاطئنان للمنظومة من اجل تدمير الاهداف المطلوبة.

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