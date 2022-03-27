موقع سياحي يكشف أشهر 4 'مدن مفقودة' في مصر

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مدينة إيتجتاوي المصرية المفقودة

إحدى مدن مصر المفقودة هي مدينة إيتجتاوي (الاسم المصري الكامل أمنمحات إتج تاوي - ترجم إلى "أمنمحات، مستولي على الأرضين")، و كانت مدينة ملكية أسسها الفرعون أمينمحات الأول الذي حكم بين حوالي عام 1991 ق. 1962 قبل الميلاد لكنها ظلت مفقودة لآلاف السنين ويعود بناؤها إلى القرن العشرين قبل الميلاد أي في فترة حكم المملكة الوسطى.

ويعتقد أن المدينة تقع في مكان ما في منطقة الفيوم في مصر وأن مقابرها كانت في دهشور، كما يعتقد أن الفرعون أمنمحات الأول نقل العاصمة إلى هناك لتكون في وضع أفضل لإحباط الغارات الآسيوية على مصر، وحتى الآن، يعتقد الكثيرون أنها مازالت موجودة، لكن لا أحد يعرف مكانها بالضبط.

مدينة ثينيس المفقودة

كانت أيضا عاصمة مصر خلال السلالات الأولى لمصر القديمة وتم سردها في الكتب القديمة بما في ذلك المؤرخ الكلاسيكي مانيثو ويعتقد أن المدينة قد تدهورت من الأسرة الثالثة عندما تم نقل العاصمة إلى ممفيس، كما يعتقد أن المدينة بالقرب من جرجا وكانت ثينيس عاصمة مصر.

وبحلول العصر الروماني بعد آلاف السنين فقدت مكانتها كإدارة إقليمية، واستمرت ثينيس لسنوات عديدة كمركز ديني مهم.

ولعبت ثينيس أيضا دورا كمكان أسطوري في كتاب الموتى الشهير في مصر، وبينما لم يتم اكتشاف المدينة بعد ولكن يعتقد أنه كان يقع بالقرب من أبيدوس القديمة وجرجا.

مدينة تانيس

تم اكتشاف مدينة تانيس في عام 1939 على يد عالم آثار فرنسي يدعى بيير مونتيه، وربما تكون المدينة الأكثر شهرة حيث التصوير داخلها من أجل فيلم Indiana Jones Raiders of the Lost Ark.

وكانت مقابر تانيس الملكية ذات يوم عاصمة لمصر كلها، وقد أسفرت عن قطع أثرية على قدم المساواة مع كنوز توت عنخ آمون.

مدينة هيراكليون الغارقة

وهي أعظم مدينة مغمورة تم اكتشافها على الإطلاق، ومازالت الحفريات مستمرة وكل عام هناك المزيد والمزيد من الاكتشافات لهذه المدينة القديمة التي ضاعت تحت الأمواج لأكثر من ألف عام.