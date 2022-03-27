7 سنوات من القتل والتدمير باليمن.. ان لم يقف فالرد القادم أقوى!

خاص بالعالم

سبعُ سنواتٍ من العدوانِ السعودي الذي لم يتمكن من فرضِ سياساتِه واهدافِهِ على الشعب اليمني. ليقَعَ في مأزِق لا حلَّ له إلا وقفُ العدوان لأن اليمنيين قادمون بكل قوتهم في العام الثامن للعدوان كما اكد قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك الحوثي.

مع دخول العدوان على اليمن عامَهُ الثامن، تفاعل واسع من الناشطين على مواقع التواصل. "الشاعر الحمزة المغرب" علق: وراهم وراهم. نحنا نصحناكم وقمنا بما علينا والله يملك مفاتيح القلوب والعاقبة للمتقين.

"شرف شرف الدين" بدوره علق: عام بعد عام ويمنُنا يزداد صمودا وعنفوانا وقوة وعزة وحرية وكرامة بفضل الله وبفضل القيادة الحكيمة وبفضل الشهداء العظماء والجرحى والمرابطين، وبفضل كافة أبناء هذا الشعب الأحرار والعاقبة للمتقين.

اما "حمودة" فكتب: بعون وقوة الله صمد اليمن وشعبه سبع سنوات واستطاع ان يرد على من سفك دماء ابنائه وشردهم ودمر كل شيء على أرض اليمن. والعام القادم اذا لم يوقف العدوان وينهي الحصار يوعد بالمزيد والعاقبة للمتقين.