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تونس تبحث مع شركة فرنسية توسيع مشروعاتها

تونس تبحث مع شركة فرنسية توسيع مشروعاتها
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

بحثت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، مع وفد المجمع الفرنسي "بيرنكو"، برئاسة فرنسوا بيرودو، الأنشطة الحالية للشركة بتونس واستثماراتها المستقبلية التي تعتزم الانطلاق فيها خلال الفترة المقبلة.

العالم - تونس

وذكر مجلس الوزراء التونسي - في بيان - أن شركة "بيرنكو" الفرنسية تعتبر من الشركات العالمية الكبرى، وتتمتع بحقوق في 13 بلدا، ويبلغ إنتاجها اليومي حوالي 450 ألف برميل مكافئ نفط وتشغل حوالي 4000 موظف بين عمال وفنيين.
وأضاف أن بودن رحبت بالمشروعات الجديدة التي تنوي الشركة إنجازها في بلادها في مجال الطاقات البديلة، مؤكدة أن هذه المشروعات تأتي في إطار سياسة الحكومة من أجل دعم الاستثمار في مجال الطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر.
وفي السياق، أكد فرنسوا بيرودو عن رغبة الشركة في توسيع استثماراتها في تونس لتبلغ خلال 4 سنوات حوالي 380 مليون دولار، وتنويعها لتشمل الاستثمار في ميادين أخرى كالطاقة الشمسية، وإنتاج زيت الزيتون البيولوجي، من أجل تشجيع الفلاحة المحلية وخلق مواطن شغل جديدة في المناطق الداخلية.
وأضاف أن الشركة تنوي الاستثمار، مع مجموعة من الشركاء الجدد، من أجل استكشاف حقول نفط جديدة بخليج الحمامات وخليج قابس، بالإضافة إلى تطوير مشاريع جديدة في مجال إعادة تصنيع النفايات البلاستيكية.

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