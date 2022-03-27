ارتكب اعمال همجية بحق المعارضين! والامارات تنصبه رئيسا للانتربول!

خاص بالعالم

قسم من الناشطين على مواقع التواصل دافع عن الريسي كما هو الحال مع "طارق" الذي كتب: ابتزاز رخيص كالعادة للحصول على عقود. رئيس دولة كل عمله هو الحصول على عقود للشركات الفرنسية.

في المقابل هناك من أضاء على الانتهاكات المحتملة للريسي. "اسراء الفراج" كتبت في هذا السياق: الريسي هو نفسه من استغل منصبه في الإنتربول لتسليم المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي.

واخيرا مع "رانيا محمد" التي غردت متسائلة: يواجه الجنرال الإماراتي أحمد ناصر الريسي الذي شغل في نوفمبر الماضي رئاسة الإنتربول تهما في فرنسا بالتعذيب وارتكاب أعمال همجية.. سجله الهمجي معروف من قبل تعيينه فكيف عينوه في هذا المنصب؟