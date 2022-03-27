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تعليقا على تصريح 'بوريل'..

'زاخاروفا' تفند الدبلوماسية الأوروبية

'زاخاروفا' تفند الدبلوماسية الأوروبية
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الدبلوماسية الأوروبية بـ"الدنيئة"، مؤكدة أن تلاعبات الغرب "لا تفيد سوى تأجيج الأزمات في العالم".

العالم - روسيا

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الدبلوماسية الأوروبية بـ"الدنيئة"، مؤكدة أن تلاعبات الغرب "لا تفيد سوى تأجيج الأزمات في العالم".

وعلقت زاخاروفا على تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، بأن تصرفات الغرب قد تدفع "روسيا تجاه الصين" وتؤدي إلى اختلال التوازن.

وقال بوريل في وقت سابق، إنه إذا دفع الغرب روسيا نحو الصين، سيخلق جنوب شرق وشمال غرب عالمي قد يؤدي إلى "اختلالات لا تصدق".

وكتبت زاخاروفا على حسابها في تطبيق تلغرام: "لم أكن لأثق بهم في موازنة عجلات سيارة، فما بالكم بالجيوسياسة. تلاعباتهم الدنيئة، فقط تزيد الأزمات في العالم... دبلوماسية بروكسل الكاذبة".

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تعليقا على تصريح 'بوريل'.. 'زاخاروفا' تفند الدبلوماسية الأوروبية

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