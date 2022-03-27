صنعاء: ‏يبدو أن الرياض لن توقف عدوانها حتى تتحول لمستورد للمشتقات النفطية

العالم - اليمن

في السياق، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشّاط، بصورة أحادية، "تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسيّر والأعمال العسكرية كافّةً في اتجاه السعودية، برّاً وبحراً وجوّاً، لمدة 3 أيامٍ".

وأكّد المشّاط "استعداد صنعاء لتحويل هذا الإعلان إلى التزامٍ نهائيٍّ وثابتٍ، إذا التزمت السعودية إنهاءَ الحصار ووقف غاراتها على اليمن، بصورة نهائيّة".

يذكر أنه أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الجمعة، تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة في العمق السعودي.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمينة، العميد يحيى سريع، إنه "تمّ استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة السعودية الرياض، ومصفاتي رأس التنورة ورابغ النفطيتين، بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيّرة".

في السياق، اعتبر الخبير العسكري اليمني العقيد مجيب شمسان، في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث" ان القاعدة الركيزة التي اعتمدت عليها قيادة صنعاء هي الشعب الذي يعتبر الرافع الاساسي للانتصار والقاعدة التي تراكمت عليها انجازات الجيش اليمني ولجانه الشعبية.