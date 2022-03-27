إحياء 'ذكرى دموية'.. 'الشباب' تهاجم قاعدة عسكرية بالصومال

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ووفق إعلام محلي، شن مسلحو حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، هجوما في الصباح على بلدة أفأورور في محافظة بري، حيث تتمركز قوات ولاية بونتلاند.

وبدأ الهجوم بقذائف الهاون وتبادل إطلاق النار من الأسلحة الخفيفة، بحسب المصدر ذاته.

وأفادت المصادر نفسها بأن قوات ولاية بونتلاند تصدت للهجوم الإرهابي، فيما ذكر شهود عيان أن القتال لا يزال مستمرا خارج البلدة.

ولم يعرف حتى الآن، حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم، بينما لم تصدر السلطات الأمنية أي تعليق رسمي على الفور.

وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها حركة "الشباب"، بلدة أفأورور في محافظة بري.

وقبل عدة أشهر، هاجمت حركة "الشباب" نفس القاعدة العسكرية في أفأورور، وقتلت عددا من العسكريين الصوماليين، وسيطرت على المنطقة لفترة وجيزة، قبل أن تنجح قوات أمن ولاية بونتلاند في طردها.

وكثفت حركة "الشباب" الإرهابية عملياتها في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع الانتخابات التشريعية الجارية في الصومال، بهدف تعطيل المسار السياسي، لكن قوات الأمن تنجح في التصدي لهذه المحاولات.