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مراسل العالم : الجيش السوري في قرية تل الذهب بريف القامشلي الجنوبي يمنع مرور رتل للاحتلال الأميركي حاول التوجه إلى مدينة القامشلي

الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

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