الخرطوم.. محتجون يغلقون طرقا للمطالبة بحكم مدني

العالم - السودان

وشهدت العاصمة الخرطوم، اليوم الأحد، إغلاق كامل للعديد من الشوارع في إطار التصعيد الجماهيري للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي في البلاد.

وأغلق المحتجون شوارع رئيسة وفرعية في الخرطوم، وبحري (شمال) وأم درمان (غرب)، بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

وجاء الإغلاق للشوارع بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" في إطار التصعيد الجماهيري للمطالبة بالحكم المدني الكامل.

وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.

ومساء السبت أعلنت "لجنة أطباء السودان" المركزية (غير حكومية)، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد إلى 92 قتيلا، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية حول ما أعلنته اللجنة.

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.