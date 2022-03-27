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رويترز: بلينكن يقول إن الولايات المتحدة ليس لديها استراتيجية لتغيير النظام في روسيا أو في أي مكان آخر

الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

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