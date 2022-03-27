غارات لتحالف العدوان على صنعاء وحجة والحديدة والجوف ومأرب

العالم - اليمن

وأوضح مصدر أمني يمني أن طيران العدوان استهدفت بغارة منطقة النهدين في مديرية السبعين بالعاصمة صنعاء، وثلاث غارات على منطقتي جربان وضبوة بمديرية سنحان، كما استهدف بغارتين مديرية حرض في محافظة حجة.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان استهدف مركزاً صحياً في قرية مكرم بجزيرة كمران وسقوط ضحايا من المدنيين، كما استهدف بغارة محطة الواحدي للغازي في مديرية القناوص، وغارة على الصليف بمحافظة الحديدة في انتهاك سافر لاتفاق السويد.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي شن ثلاث غارات على مديرية الحزم بمحافظة الجوف وغارتين على مديريتي الجوبة والوادي بمحافظة مأرب.

في السياق، أدانت وزارة الصحة العامة والسكان التابعة لحركة أنصارالله جريمة استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لمنشآت صحية في محافظة الحديدة، ما تسببت في إصابة مدنيين وتدمير منشآت طبية.