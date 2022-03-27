الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢
١١:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بذكرى فتوى الجهاد الكفائي..

رئيس جامعة الكوفة: العراقيون صنعوا نصرا كبيرا بوجه الإرهاب

رئيس جامعة الكوفة: العراقيون صنعوا نصرا كبيرا بوجه الإرهاب
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس جامعة الكوفة ياسر لفتة، اليوم الأحد، ان العراقيين بفتوى الجهاد الكفائي صنعوا نصرا كبيرا بوجه قوة الشر الارهابية.

العالم-العراق

جاء ذلك، خلال انطلاق المهرجان الدولي "فتوى الجهاد الكفائي في الذاكرة العراقية" في جامعة الكوفة بمحافظة النجف الأشرف.

وقال عميد كلية الآداب علاء البراهيمي في كلمة ألقاها عن رئيس جامعة الكوفة في المهرجان: ان "العراق مر في مرحلة مصيرية ومفصلية من تاريخه المعاصر التي كرست لها قوة الشر كل قدراتها وامكاناتها واستجمعت الإرهابيين لهدم كيان هذا البلد العريق وتفتيت وحدته وتماسك مجتمعه".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، انطلق المهرجان الدولي "فتوى الجهاد الكفائي في الذاكرة العراقية" في جامعة الكوفة، برعاية العتبة العلوية المقدسة وبالتعاون بين مكتب هيئة الحشد الشعبي في النجف الاشرف وجامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة ولمدة خمسة أيام.

روابط ذات صلة

انطلاق مهرجان "فتوى الجهاد الكفائي في الذاكرة العراقية" الدولي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

امیر عبداللهيان: الحرس الثوري يضمن الامن في البلاد

الصحة الإيرانية تسجل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا

باقري لمورا: يمكن التوصل لاتفاق في فيينا لو تحلت أميركا بالواقعية

الحشد الشعبي: فتوى الجهاد لكفائي وما نتج عنها يحتاج لتوثيق

بذكرى فتوى الجهاد الكفائي.. رئيس جامعة الكوفة: العراقيون صنعوا نصرا كبيرا بوجه الإرهاب

الخرطوم.. محتجون يغلقون طرقا للمطالبة بحكم مدني