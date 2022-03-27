القوائم المستقلة تحصد غالبية المقاعد على حساب 'فتح'

العالم - فلسطين

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، إن نسبة الاقتراع للانتخابات المحلية 2021 المرحلة الثانية بلغت 53%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "ناصر"، ظهر اليوم الأحد، في مقر لجنة الانتخابات بمدينة البيرة، بالتزامن مع إعلان نتائج الاقتراع للانتخابات المحلية بمرحلتها المرحلة الثانية والأخيرة.

وأكد، أن عدد الأوراق الباطلة في الانتخابات المحلية بلغت 2%، بينما حصلت القوائم المستقلة في الانتخابات المحلية على نسبة 64%، والقوائم الحزبية حصلت على 35.6%.

وأفادت مصادر متطابقة لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن التحالف الوطني حقق فوزًا مهمًا في الخليل وطولكرم والبيرة وطوباس وبيت أمر وطمون، وغيرها من البلديات.

وفي تفاصيل بعض النتائج، فقد فازت قائمة "الوفاء للخليل" برئاسة المهندس تيسير أبو اسنينة في الخليل، مقابل خسارة قائمة فتح الرسمية، وفازت قائمة "البيرة" تجمعنا برئاسة الأسير إسلام الطويل، وفازت قائمة "كرميون" في المجلس المحلي لطولكرم مقابل خسارة قائمة حركة فتح.

وفي قلقيلية تحالفت قائمتا الوفاء والمستقلين بعد ظهور النتائج وبالتالي سيكون لهما الحق في تشكيل المجلس على حساب حركة فتح. كما وفازت القوائم المستقلة في السموع والشيوخ وطمون وبيت أمر.

وشهدت الخليل احتفالات عارمة بالفوز الكبير الذي حققته قائمة الوفاء للخليل.

ووفق المصادر؛ فإن التحالف الوطني والمستقلين حازوا على النسبة الأعلى من الأصوات في مجمل انتخابات الضفة الغربية.

ووفق المعطيات الأولية؛ فإن القوائم المسجلة مستقلة وائتلافية فازت برئاسة 8 مجالس بلدية من مدن الضفة من أصل 11 ، في حين فتح فازت فقط في 3 مدن.

كما فاز 118 مرشحاً في القوائم الائتلافية والمستقلة في مدن الضفة الكبرى، مقابل فوز 47 مرشحاً فقط في قوائم فتح.

وبخلاف ما أعلنته حركة فتح عن فوزها الكاسح في انتخابات المرحلة الثانية، أكدت المصادر أن القائمة الرسمية لحركة فتح خسرت في أغلب المواقع، وفي بعض المواقع القليلة التي تقدمت فيها، كان تقدمها محدودًا أمام قوائم التحالف الوطني أو المستقلين، حيث تقدمت حركة فتح في مدن رام الله وجنين ونابلس بفارق مقعد واحد عن المنافسين.

وأكدت المصادر أن فتح احتسبت فوز العديد من القوائم العائلية والقوائم المستقلة التي ضمت بعض عناصرها لها؛ كجزء من عملية الخداع للإيهام بفوزها.

ومن المرتقب أن تعلن نتائج الانتخابات الساعة 12 من ظهر اليوم الأحد في مؤتمر صحفي تعقده اللجنة في المركز الإعلامي داخل مقرها الرئيس في الضفة.

ووفق المصادر؛ فإن النتائج الأولية للانتخابات تعكس توجه الشارع الفلسطيني العام الرافض لسلوك السلطة وفسادها؛ فقد حضرت في الأجواء الاحتفالية في الخليل صور المعارض السياسي نزار بنات الذي اغتالته أجهزته السلطة.

وقالت المصادر: ما حدث رسالة بالغة الوضوح للسلطة ولحركة فتح، فقد جاءت هذه النتائج الأولية بتقدم التحالف الوطني والمستقلين، رغم عدم المشاركة الرسمية لحركة حماس، ورغم حجم الترهيب والابتزاز الذي مارسته أجهزة السلطة للمرشحين والناخبين، وتدخل الاحتلال في بعض المواقع لمصلحة فتح كما حدث في البيرة، فضلا عن تجريف العمل السياسي والحزبي والمدني على مدار السنوات الماضية.

ورغم تغني بعض قادة فتح بالأجواء الديمقراطية في إجراء الانتخابات، إلاّ أن وسائل الإعلام ومنظمات حقوقية رصدت تجاوزات كبيرة ومظاهر للفلتان الأمني عكست غضب فتح من تراجعها.

وفتحت مراكز الاقتراع، أمس السبت، أبوابها أمام الناخبين لاختيار مجالس 50 هيئة بالضفة ضمن المرحلة الثانية والأخيرة للانتخابات المحلية، وسط أجواء "تنافسية شديدة"، بحسب ما وصفتها لجنة الانتخابات المركزية.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات المدن الكبرى وهي: رام الله والبيرة والخليل ونابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية وأريحا وبيت لحم وطوباس وسلفيت.

وتجرى الانتخابات المحلية في الضفة، دون قطاع غزة، حيث رفضت حركة "حماس" وقوى فلسطينية أخرى عقدها باعتبارها "مجتزأة" ومخالفة لما تم التوافق عليه مع الفصائل، مطالبين بـ "انتخابات شاملة متزامنة أو بجدول زمني محدد".