مبادرة صنعاء للتهدئة الشاملة

العالم – المشهد اليمني

واضاف ان اليمن مستعد لتحويل إعلان التعليق الى التزام نهائي وثابت اذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي.

وعلى الفور قالت وزارة الخارجية اليمنية انها ستعلن في وقت لاحق عن موعد بدء سريان مبادرة الرئيس المشاط.

وأكد محمد مفتاح مستشار المجلس السياسي الأعلى من العاصمة اليمنية صنعاء أن مبادرة المشاط جاءت من منطلق قوة الجيش اليمني واللجان الشعبية مشيرا الى أن مبادرة صنعاء مهمة وتأتي في توقيت حساس جدا.

فيما أشار ياسر اليماني القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام من سويسرا الى أن السعودية لن ترفض مبادرة المشاط لانها تدرك بأن تفويتها سيعرضها لاستهدافات مختلفة عن سابقاتها.

ونوه اليماني الى أن مبادرة صنعاء طوق نجاة للسعوديين وخارطة طريق لهم لوقف عدوانهم الغاشم.

وكانت االرياض قد اعلنت انها تعرضت لعملية واسعة من الهجمات بلغ عدد اكثر من ستة عشر هجوما. واعترفت بخسائر في قطاعي النفط والكهرباء. وذلك اثر قيام القوات اليمنية المشتركة بتنفيذ عملية استهداف واسعة لقطاع الطاقة السعودي.

واكدت صنعاء ان العملية هي ردا على استمرارِ الحصارِ السعودي للبلاد وتدشيناً للعامِ الثامن من الصمود في وجه العدوان.

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