الشيخ الديهي: مرة أخرى يخطئ النظام البحريني التقدير

العالم-البحرين

ويشارك في اللقاء وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني.

وقال الشيخ الديهي عبر حسابه على منصة تويتر "القلق من مستقبل التحالفات الهشة هو الهدف الرئيسي للقمة الدبلوماسية التي تعقدها سلطات الإحتلال الإسرائيلي باستضافة دول عربية منها".

وأردف "مرة أخرى يخطئ النظام البحريني التقدير".

وأوضح أنّ ؛تحقيق الاستقرار السياسي في البحرين والمنطقة يكون عبر نيل الشعب الديمقراطية والحرية والعدالة والتعددية السياسية وليس عبر التطبيع للهروب من الانسداد السياسي الخانق في البحرين".

وقالت صحيفة معاريف العبرية إن اللقاء سيعقد في أحد الفنادق جنوب فلسطين المحتلة، ويتضمن برنامج اللقاء، زيارة وزراء الخارجية إلى قبر بن غوريون.

بينما كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية عن الملفات المهمة التي ستطرح في الاجتماع، وهي: النووي الإيراني، والمباحثات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا، فضلا عن ملف الطاقة، والأزمة الأوكرانية.

ووقعت كل من الامارات والبحرين والمغرب اتفاقات تطبيع مع الكيان الاسرائيلي عام 2020، في طعنة بظهر الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وتشهد البحرين بين الفينة والاخرى تظاهرات منددة بتطبيع العار الذي اقدم عليه آل خليفة، خاصة في ظل المطالبات الشعبية التي مازالت مستمرة منذ 2011 وتطالب بالحرية والديمقراطية في البلاد وتقمعها السلطات بجميع أشكال العنف.