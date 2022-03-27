الجهاد الإسلامي ترد على الاجتماع العربي-الإسرائيلي في النقب

العالم- فلسطين المحتلة

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن رئيس الإحتلال الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، سيجتمع قبل القمة مع بلينكن الذي وصل الى الكيان الليلة الماضية، كما يجتمع بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، ولابيد.

وأضافت بأن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اعتذر عن حضور الاجتماع.

وتابعت: بأن لابيد بصدد تنظيم زيارة للوزراء، لضريح مؤسس الكيان ورئيس حكومة الاحتلال الأولى، دافيد بن غوريون.

وتعقيبًا على “القمة” أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن "اجتماع عدد من الدول العربية مع إسرائيل وأمريكا في النقب المحتل، يعكس ضياع الهوية العربية لكل أولئك الذين ارتضوا أن يكونوا جزءاً من مشروع التطبيع مع العدو".

وقال القيادي في الحركة داوود شهاب في تصريح له :” من حق كل الشعوب العربية أن تسأل : هل لهذا الحد يجهل وزراء الخارجية العرب حقيقة وطبيعة الصراع الدائر في النقب ، فيشاركون في اجتماع يستضيفه الاحتلال على أرض النقب المهددة بالتهويد واقتلاع أهلها ؟”

ودان بشدة مشاركة وزراء خارجية عرب في هذا الاجتماع، باعتباره أحد أوجه التطبيع والتعاون الذي يخدم الاحتلال وسياساته العدوانية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه.

واعتبر شهاب، أن الاجتماع دعم للكيان الصهيوني في ظل التقارير الأممية التي دللت بوضوح على كون الجرائم الصهيونية جرائم تطهير وفصل عنصري.

ويأتي الاجتماع في ظل هجمة شرسة يتعرض لها النقب المحتل، حيث الاستيطان المتواصل وبناء المستوطنات والاعتداء على الفلسطينيين فيه.

وعُقدت قمة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر، الثلاثاء الماضي، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وطبّعت الإمارات علاقاتها مع تل أبيب في عام 2020 برعاية الولايات المتحدة، وسرعان ما تبعتها البحرين والمغرب. كما وافق السودان على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، لكن لم تقم علاقات كاملة حتى الآن.