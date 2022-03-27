صنعاء تحدد ساعة دخول مبادرة الرئيس المشاط حيز التنفيذ

العالم-اليمن

وقال نائبُ وزير الخارجية في حكومة الانقاذ، حسين العزي، إن مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، بشأن تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير وكافة الأعمال العسكرية باتجاه السعودية لم تدخل بعد حيز التنفيذ.

وقال العزي في تدوينة على منصة (تويتر)، إن ” وزارة الخارجية ستقوم في وقت لاحق بالكشف عن موعد بدء سريان مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى ودخولها حيز التنفيذ”.

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، أعلن تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا بشكل أحادي لمدة 3 أيام، مؤكداً استعداد صنعاء لتحويل ذلك إلى التزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي.