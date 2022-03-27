مظاهرات سودانية للإفراج عن معتقلين.. واتهام يونيتامس بالعجز

العالم - السودان

هذا في وقت تتزايد فيه الانتقادات لطريقة البعثة الأممية في إدارة الأزمة السياسية بالبلاد، بينما تعبر القيادة العسكرية عن دعمها للمبادرة الأفريقية.



وخرج المئات في منطقة الصحافة جنوب العاصمة الخرطوم، يوم أمس حاملين الأعلام الوطنية ولافتة عليها عبارة: "لا للاعتقال التعسفي"، "محامو الطوارئ حراس الحق والعدالة".

وردد محتجون يرتدون زي المحامين انضم إليهم آخرون يرتدون زي الأطباء هتافات: "الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات".



وتأتي تظاهرة الأمس ضمن فعاليات تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم لشهر آذار/ مارس، للمطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين تحت شعار "محامو الطوارئ- حراس العدالة".

وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات باعتقال قادة سياسيين وعشرات النشطاء في "لجان المقاومة"، التي تشارك في تنظيم احتجاجات مستمرة تطالب بـ"حكم مدني ديمقراطي كامل"، لكن السلطات عادة ما تقول إن "توقيف بعض الأشخاص يتم بواسطة السلطات القضائية التي تتمتع باستقلالية كاملة".

وفي سياق غير منفصل، قال القيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، عادل خلف الله، إن بعثة الأمم المتحدة "يونيتامس"، "عاجزة" عن حل الأزمة السياسية في البلاد.

وأوضح خلف الله أن "التطورات الماثلة أكدت أن البعثة الأممية عاجزة عن تحقيق الهدف، للانقسام الحاد داخل مجلس الأمن باعتبار أن قراراتها لا بد أن تعود إليه".

وأضاف أن "التطورات بين روسيا وأوكرانيا تفقد مجلس الأمن أي قدرة في اتخاذ قرار لصالح المسار والتحول السلمي الديمقراطي في السودان".

وأجرت البعثة الأممية بين 8 كانون الثاني/ يناير و10 شباط/ فبراير الماضيين، مشاورات أولية مع أطراف الأزمة السودانية، ضمن مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد.

وفي حزيران/ يونيو 2020، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بإنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان (يونيتامس)، استجابة لطلب الحكومة السودانية آنذاك.

ويشهد السودان منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر، احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وصفت بالانقلاب من معارضيها.