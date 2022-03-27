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أمير عبداللهيان خلال لقائه مورا: عدم اتخاذ أميركا القرار النهائي في رفع الحظر عن الشعب الإيراني هو ما يعرقل الوصول إلى اتفاق نووي حتى الآن

الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

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