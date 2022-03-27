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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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أمير عبد اللهيان: لابد للأطراف الأخرى خاصة أمريكا أن تتخذ النهج الواقعي في محادثات فيينا
أمير عبداللهيان خلال لقائه مورا: عدم اتخاذ أميركا القرار النهائي في رفع الحظر عن الشعب الإيراني هو ما يعرقل الوصول إلى اتفاق نووي حتى الآن
شاهد: حديقة نباتات تعد احد ابرز معالم السياحة في طهران
رويترز: بلينكن يقول إن الولايات المتحدة ليس لديها استراتيجية لتغيير النظام في روسيا أو في أي مكان آخر
مراسل العالم : الجيش السوري في قرية تل الذهب بريف القامشلي الجنوبي يمنع مرور رتل للاحتلال الأميركي حاول التوجه إلى مدينة القامشلي
الرئيس الامريكي جو بايدن: النزاع في أوكرانيا "فشل استراتيجي" لروسيا
بايدن يقول ان على الروس "ألا تفكروا حتى في التقدم اينشًا واحدا داخل أراضي الاطلسي"
الرئيس الامريكي جو بايدن يقول إن الرئيس الروسي بوتين لا يمكنه "البقاء" في السلطة
وزير الخارجية الايراني لنظيرته البلجيكية هاتفيا:حل المواضيع العالقة في فيينا بحاجة الى قرار من واشنطن يجري متابعته عبر ممثل الاتحاد الاوروبي
وزراء خارجية مصر والبحرين والإمارات والمغرب سيزورون قبر "بن غوريون" خلال الأسبوع الجاري
أمير عبد اللهيان: لابد للأطراف الأخرى خاصة أمريكا أن تتخذ النهج الواقعي في محادثات فيينا
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش
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