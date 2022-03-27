أحزاب اللقاء المشترك ترحب بمبادرة المشاط

العالم-اليمن

وأكدت أحزاب المشترك في بيان لها، أن هذه المبادرة تأتي في سياق العديد من المبادرات التي أطلقتها صنعاء ورفضتها دول العدوان.

وأشار البيان إلى أن السلام يتطلب الوقف الفوري للعدوان ورفع الحصار وإطلاق سفن المشتقات النفطية وسحب جميع القوات الأجنبية وعدم التدخل في الشأن اليمني.

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، أعلن تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا بشكل أحادي لمدة 3 أيام، مؤكداً استعداد صنعاء لتحويل ذلك إلى التزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي.