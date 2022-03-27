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أحزاب اللقاء المشترك ترحب بمبادرة المشاط

أحزاب اللقاء المشترك ترحب بمبادرة المشاط
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

رحبت أحزاب اللقاء المشترك في اليمن، اليوم الأحد، بمبادرة الرئيس مهدي المشاط، بتعليق العمليات العسكرية لـ3 أيام، داعية تحالف العدوان للجنوح إلى السلم واقتناص فرصة السلام الحقيقية قبل فوات الأوان.

العالم-اليمن

وأكدت أحزاب المشترك في بيان لها، أن هذه المبادرة تأتي في سياق العديد من المبادرات التي أطلقتها صنعاء ورفضتها دول العدوان.

وأشار البيان إلى أن السلام يتطلب الوقف الفوري للعدوان ورفع الحصار وإطلاق سفن المشتقات النفطية وسحب جميع القوات الأجنبية وعدم التدخل في الشأن اليمني.

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، أعلن تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا بشكل أحادي لمدة 3 أيام، مؤكداً استعداد صنعاء لتحويل ذلك إلى التزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي.

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