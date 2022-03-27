الفصائل الفلسطينية تشجب بشدة اجتماع النقب وتحذر..

العالم - فلسطين

وقالت حركة حماس في بيان أصدرته إن “لقاء وزراء عرب مع الصهاينة على أرض فلسطين المحتلة سلوكٌ يتناقض مع مواقف ومصالح الأمَّة الرَّافضة للتطبيع”.

واستهجنت “قبول بعض وزراء خارجية دول عربية الاجتماع مع مسؤولين صهاينة على أرض فلسطين المحتلة”، في الوقت الذي قالت فيه أن أرض النقب تتعرّض لـ “أبشع أنواع الاستيطان والتهويد لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية، ويمارس بحقّ شعبنا صنوف الاضطهاد والإرهاب والقتل والتهجير”.

وجددت حماس رفضها المطلق لأشكال التطبيع كافة مع الاحتلال، وأكدت أنَ مثل هذه اللقاءات “لا تخدم سوى العدو في تكريس عدوانه المتواصل ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، كما أنَّها سلوكٌ يتناقض مع مواقف ومصالح الأمَّة وشعوبها الرّافضة للتطبيع”.

ودعت الدّول العربية التي وقّعت على اتفاقيات تطبيعية مع الاحتلال إلى إعادة النظر فيها، انسجامًا مع مصالح شعوبها، ووقوفًا عند مسؤولياتها التاريخية في حماية القدس وفلسطين من الاحتلال.

من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن الاجتماع في النقب المحتل، “يعكس ضياع الهوية العربية لكل أولئك الذين ارتضوا أن يكونوا جزءاً من مشروع التطبيع مع العدو”.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب “من حق كل الشعوب العربية أن تسأل: هل لهذا الحد يجهل وزراء الخارجية العرب حقيقة وطبيعة الصراع الدائر في النقب، فيشاركون في اجتماع يستضيفه الاحتلال على أرض النقب المهددة بالتهويد واقتلاع أهلها؟”.

وندد شهاب في تصريحات نقلها موقع مقرب من حركته، بشدة مشاركة وزراء خارجية عرب في هذا الاجتماع، وقال إن الاجتماع يمثل “أحد أوجه التطبيع والتعاون الذي يخدم الاحتلال وسياساته العدوانية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه”.

وقال إن الاجتماع يمثل أيضا “دعما للكيان الصهيوني في ظل التقارير الأممية التي دللت بوضوح على كون الجرائم الصهيونية جرائم تطهير وفصل عنصري”.

وفي السياق، أكدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أن عقد لقاء مشترك بين وزراء خارجية بعض الدول العربيّة، ووزير خارجية الاحتلال وبرعاية وزير الخارجية الأمريكية؛ يعد “استمرار لحالة سقوط النظام الرسمي العربي بغالبيته في مستنقع التطبيع والتبعية”.

وأشارت إلى أن عقد الاجتماع غيرُ بعيدٍ عن “ذكرى يوم الأرض”، وفي النقب الفلسطيني، “لا يخلو من دلالة خاصة، وأنه يتعرض في هذه الفترة لمخططٍ تهويدي شامل يستهدف تدمير قراه، وتهجير سكّانه، وإقامة العديد من المستوطنات عليه”.

ورأت أن هذه الاجتماعات تمثل “خضوعًا من المشاركين فيها بتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد، الذي سبق وأن دعا إليه شمعون بيريز وروجت له كونداليزا رايس وزيرة خارجية أمريكا السابقة”.

وأشارت إلى أن ذلك المشروع في جوهرة يستهدف الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، وتجاوز كل القرارات العربية والدولية، التي أكدت على هذه الحقوق بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير، والدولة المستقلّة بعاصمتها القدس.

وقالت “هذا اللقاء يستهدف إقامة علاقات طبيعية كاملة بين الدول العربية ودولة الكيان على مختلِف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، وتشكيل الأطر المشتركة الناظمة لذلك، تكون فيها دولة الكيان هي المركز والمقرر فيها”، وحذرت من قيام الدول المشاركة في لقاء النقب من الاتّكاء على العملية العسكرية الجارية بين الاتّحاد الروسي وأوكرانيا لـ “تبرير عقد اتّفاقيات استراتيجيّة، ومنها تشكيل حلف “ناتو” عربي – إسرائيلي”، ينقل الدول العربية المشاركة فيه إلى موقع التصادم والاحتراب مع الدول والقوى التي تعارض وتقاوم المخطّطات المعادية، التي تستهدف شعوب المنطقة ومصالحها العليا، وتصبح “طرفًا في الدفاع عن دولة الكيان الصهيوني، وتنتقل بذلك من الالتزام باتفاقيّة الدفاع العربيّ المشترك، إلى الدفاع عن عدو العرب المشترك”.

هذا وقد عقدت قيادة القوى مؤتمرا صحافيا في ميدان الجندي المجهول بمدينة غزة، جرى خلاله قراءة بيان أدان “قمة العار” في النقب المحتل، وأكد أنها “طعنة في خاصرة شعبنا الفلسطيني”.