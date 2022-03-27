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كييف تعتبر اي استفتاءات روسية في دونباس غير قانونية

كييف تعتبر اي استفتاءات روسية في دونباس غير قانونية
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، إن "جميع الاستفتاءات "الزائفة" التي تجريها روسيا في المناطق المحتلة لن يكون لها أساس قانوني".

العالم ـ أوروبا

وأوضح نيكولينكو، اليوم الأحد: "جميع الاستفتاءات الوهمية في الأراضي المحتلة مؤقتًا باطلة، وفاسدة، ولن تكون نافذة قانونيا".

وأضاف: "وبدلاً من ذلك، ستواجه روسيا رد فعل أقوى من المجتمع الدولي، مما يزيد من عزلتها العالمية".

ولم يستبعد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، في وقت سابق من اليوم الأحد، 27 مارس/ آذار، إمكانية "إجراء استفتاء في الجمهورية على الانضمام إلى روسيا الاتحادية في المستقبل القريب".

وقال باسيتشنيك في لقاء مع صحفيين أجانب "أعتقد أنه في المستقبل القريب سيجرى استفتاء على أراضي الجمهورية، يمارس فيه الشعب حقه الدستوري المطلق ويعبر عن رأيه في الانضمام إلى روسيا الاتحادية".

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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