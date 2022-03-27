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الصين تعثر على "الصندوق الأسود الثاني" للطائرة المنكوبة!

الصين تعثر على
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن طواقم الإنقاذ عثرت اليوم (الأحد)، على الصندوق الأسود الثاني –مسجل بيانات الرحلة- وسط حطام الطائرة التابعة لشركة "تشاينا إيسترن" (طيران شرق الصين).

العالم - حوادث

وتحطمت الطائرة على سفح جبل في جنوب الصين الأسبوع الماضي وعلى متنها 132 شخصاً.

كانت الرحلة "إم.يو 5735" متجهةً من مدينة كونمينغ، عاصمة إقليم يونان بجنوب غربي الصين، إلى قوانغتشو على الساحل، يوم الاثنين، عندما هوت الطائرة من ارتفاع التحليق بينما كانت على وشك البدء في خفض الارتفاع استعداداً للهبوط وتحطمت.

ولم يكن هناك أمل يُذكر في العثور على ناجين. وأعلن مسؤولون في مؤتمر صحافي أمس، أنه تم التأكد من وفاة جميع من كانوا على متن الطائرة بمن فيهم أفراد الطاقم التسعة.

وكان تحطم الطائرة وهي من طراز "بوينغ 800 - 737" أسوأ كارثة جوية في البر الرئيسي للصين منذ عام 1994 عندما تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران "نورث ويست" في أثناء قيامها برحلة من مدينة شيان إلى قوانغتشو، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 160 شخصاً.

ولا يزال سبب تحطم طائرة "تشاينا إيسترن"غير معلوم.

وكان قد تم العثور على الصندوق الأسود الآخر -مسجل صوت قمرة القيادة- يوم الأربعاء، وأُرسل إلى بكين لفحصه من الخبراء.

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الصين تعثر على "الصندوق الأسود الثاني" للطائرة المنكوبة!

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