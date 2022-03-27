رسالة من أمير قطر إلى الرئيس الجزائري

العالم - الجزائر

وبدوره، حمّل أمير دولة قطر الوزير لعمامرة رسالة شفوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وخلال حفل الاستقبال الذي أقامه الأمير على شرف رؤساء الوفود المشاركة في الطبعة العشرين لمنتدى الدوحة الدولي، بلغ لعمامرة أمير دولة قطر، تحيات رئيس الجمهورية، وتمنياته له بموفور الصحة وللشعب القطري الشقيق بمزيد من الرقي والازدهار.

كما أشاد سمو الأمير خلال هذا اللقاء بالنجاح الذي حققته زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى الدوحة. منوّها بالأهمية الكبيرة التي يوليها الجانب القطري لمتابعة تنفيذ مخرجات هذه الزيارة.