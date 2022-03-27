الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢
٠٣:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رسالة من أمير قطر إلى الرئيس الجزائري

رسالة من أمير قطر إلى الرئيس الجزائري
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أبلغ وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أمير قطر تميم بن حمد، التحيات الأخوية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

العالم - الجزائر

وبدوره، حمّل أمير دولة قطر الوزير لعمامرة رسالة شفوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وخلال حفل الاستقبال الذي أقامه الأمير على شرف رؤساء الوفود المشاركة في الطبعة العشرين لمنتدى الدوحة الدولي، بلغ لعمامرة أمير دولة قطر، تحيات رئيس الجمهورية، وتمنياته له بموفور الصحة وللشعب القطري الشقيق بمزيد من الرقي والازدهار.

كما أشاد سمو الأمير خلال هذا اللقاء بالنجاح الذي حققته زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى الدوحة. منوّها بالأهمية الكبيرة التي يوليها الجانب القطري لمتابعة تنفيذ مخرجات هذه الزيارة.

روابط ذات صلة

رسالة من الرئيس الجزائري لنظيره اللبناني تتناول الأوضاع العربية

رسالة من الرئيس الجزائري إلى ملك الأردن..ما مضمونها؟!

زيارة تبون لقطر والکویت تتمخض عن استثمارات کبیرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المبعوث الأميركي لإيران ليس واثقا من أن الاتفاق النووي وشيك

قرارات إسرائيلية في قصف مركز"الموساد"في أربيل

كييف تعتبر اي استفتاءات روسية في دونباس غير قانونية

بالصور.. الشرطة الاتحادية تعثر على صواريخ بعمليات تفتيش في كركوك

تونس.. القضاء الإداري يوقف تنفيذ مرسوم رئاسي

رسالة من أمير قطر إلى الرئيس الجزائري