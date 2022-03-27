مستشار أردوغان: إذا أحرق الجميع الجسور مع روسيا فمن سيتحدث معها؟

العالم ـ تركيا

وذكر مستشار الرئيس التركي، خلال كلمة له في "منتدى الدوحة" في قطر، تعليقًا على الأزمة في أوكرانيا، أنّه "إذا أحرق الجميع الجسور مع روسيا، فمن سيتحدث معها في نهاية المطاف".

وأردف أن "هناك خلافات مهمة بشأن القضايا الرئيسية بين الجانبين، والتوصل لحل ليس سهلا".

ودعا إبراهيم قالن للإصغاء إلى حجج روسيا المتعلقة بقضايا الأمن، قائلا: "لا شك أنه من الضروري تقديم الدعم للأوكرانيين كي يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، لكن علينا أن نتذكر عن ضرورة إبقاء الحوار مع روسيا. ولابد من سماع الحجج الروسية، فإذا قام الجميع بتدمير كل الجسور مع روسيا، فكيف سيكون ممكنا بناء الحوار في هذه الحالة؟".